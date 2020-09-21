facebook_pixel
    21 сентября 2020, 18:28

    Сенатор Рязанский высказался о необходимости дополнительных пособий для безработных

    Артур Блянихов

    Сенатор Валерий Рязанский рассказал ИА Nation News о необходимости дополнительной поддержки безработных россиян, лишившихся заработка во время пандемии коронавируса.

    «Государство не должно снижать уровень занятости, заинтересованности людей трудиться и получать „белую“ заработную плату. От этого зависит социальное благополучие, взносы на будущее», — заметил глава Комитета Совфеда по социальной политике.

    Он обратил внимание на то, что у безработных граждан бывают еще и семьи. Поэтому необходимы специальные меры поддержки семей, чтобы помогать содержать детей. Парламентарий добавил, что это не бессрочная инициатива. Она нужна в период, когда люди не могут найти работу.

    Новости SMI.FM