«Все пошаговые решения по постепенному выходу из самоизоляции совершенно правильные», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике.

По мнению парламентария, нужны постепенные меры, чтобы люди по-прежнему сохраняли осторожность. Он добавил, что главам промышленных предприятий придется сейчас непросто.

По его словам, им нужно будет позаботиться о том, чтобы процесс производства был восстановлен и при этом были повышены санитарно-эпидемиологические требования внутри самого предприятия.