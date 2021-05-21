Сенатор Рязанский рассказал, что будет делать после ухода из Совфеда

Член Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что будет делать после ухода на пенсию. Он планирует покинуть Совфед через два месяца, написало ИА НСН.

Мужчина признался, что за 24 лет работы у него накопилась усталость и много дел по хозяйству.

«У меня много дел по дому, саду, я люблю мастерить, заниматься этим буду с удовольствием. Немножко грустно, но ничего необычного в моем решении нет», — отметил Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что доволен итогами своей политической деятельности. Он удовлетворен тем, что сделал в социальной сфере. Речь идет о вопросах трудового законодательства, зарплатах и организации медицинского обслуживания. Перед тем, как уйти из Совфеда, Рязанский собирается закончить работу над проектами о запрете рекламы детских смесей и решить вопросы по антитабачному законодательству и лекарственному обеспечению россиян.