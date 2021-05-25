Сенатор Рязанский раскритиковал идею создать новую категорию льготников

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский раскритиковал предложение ввести льготные начисления земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка, написал сайт RT.

«Честно говоря, нет восторга от этой идеи. Все-таки усыновление — это некий акт глубоко личного, гуманистического характера. И в этой связи не стоит превращать его в некую „сделку“… Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно», — поделился мнением сенатор.

Как считает Рязанский, когда человек берет ребенка из детдома, он руководствуется «совсем другими вещами». Член комитета заметил, что в законодательстве прописаны ситуации, касающиеся поддержки многодетных семей, которые действительно нуждаются в материальной помощи.