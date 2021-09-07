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    07 сентября 2021, 12:33

    Сенатор Рязанский предложил кастрировать педофилов в принудительном порядке

    Наза Салех Захи

    Химическая кастрация педофилов должна стать принудительной. Такое мнение высказал сенатор Валерий Рязанский.

    «За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств», — сказал политик. Его процитировало РИА «Новости».

    Он отметил, что со страхом читает в интернете региональные новости о нападениях на детей. Рязанский напомнил, что за преступление против несовершеннолетнего как-то раз толпа растерзала насильника.

    Сенатор напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних не раз поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.

    Ранее стало известно, что двух школьниц убили в Киселевске. Они 6 сентября ушли в школу и не вернулись. В последний раз их видели с незнакомым мужчиной в магазине, он им что-то покупал. Подозреваемый задержан.

    Он заявил, что купил девочкам семечки и газировку, а потом проводил до бетонок. Потом, по его словам, дети покормили голубей и пошли домой.