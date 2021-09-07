Сенатор Рязанский предложил кастрировать педофилов в принудительном порядке

Химическая кастрация педофилов должна стать принудительной. Такое мнение высказал сенатор Валерий Рязанский.

«За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств», — сказал политик. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что со страхом читает в интернете региональные новости о нападениях на детей. Рязанский напомнил, что за преступление против несовершеннолетнего как-то раз толпа растерзала насильника.

Сенатор напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних не раз поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.

Ранее стало известно, что двух школьниц убили в Киселевске. Они 6 сентября ушли в школу и не вернулись. В последний раз их видели с незнакомым мужчиной в магазине, он им что-то покупал. Подозреваемый задержан.

Он заявил, что купил девочкам семечки и газировку, а потом проводил до бетонок. Потом, по его словам, дети покормили голубей и пошли домой.