Общество 22 декабря 2022, 20:10 Сенатор Рябухин заявил, что в России ужесточат наказание за провоз контрафактного алкоголя

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В России возросла опасность увеличения контрафактной продукции на рынке алкоголя на фоне открытия каналов параллельного импорта. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, написала «Парламентская газета».

На совещании рабочей группы Совета Федерации 20 декабря шла речь о борьбе с контрафактным алкоголем, который вызывает тяжелые отравления и даже смерть.

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«За шесть лет работы мы внесли 29 поправок в законодательство по регулированию алкогольного рынка, благодаря чему объем контрафактного алкоголя снизился вдвое — с 52 до 24 процентов», — добавил Рябухин.

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С 1 января 2023 года алкоголь и табак будут включены в перечень стратегических важных товаров и ресурсов. В случае их незаконного провоза нарушителям будет грозить от трех до пяти лет лишения свободы и штраф размером в один миллион рублей.

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