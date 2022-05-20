Сенатор Рябухин предложил дать отсрочку от армии авиастроителям

Отрасль авиастроения в России активно развивается. В связи с этим в правительстве обсудят вопрос о предоставлении авиастроителям отсрочку от армии, которую уже предоставили айтишникам. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Санкции против России и запрет на лизинг самолетов — шанс вновь развить собственную авиапромышленность. Государство уже выделило на поддержку отрасли более 300 миллиардов рублей. В течение трех лет в России должны появиться полностью отечественные воздушные суда, способные осуществлять все типы перевозок, от местных до дальнемагистральных.

«Нужно предусмотреть отсрочку от армии для работников отрасли — такую же, как получили айтишники. Такое предложение будет направлено в Правительство», — сказал Рябухин.