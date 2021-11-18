Сенатор развеял популярные мифы о вакцинации

Заслуженный врач России, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый поговорил с «Парламентской газетой» о вакцинации от коронавируса. Он развеял популярные среди антипрививочников мифы о «Спутнике V».

Он рассказал, что вакцинированные люди тоже могут заразиться, однако от общего числа заболевших их не более 7-10%. При этом тяжелое течение заболевания вакцинированным почти не грозит.

Вакцина не вызывает аллергий и тяжелых побочных эффектов, добавил Круглый.

«Вакцины, как и любые лекарственные препараты, могут иметь побочные эффекты. Но такие случаи крайне редки. Один из самых высоких показателей в плане безопасности — у „Спутника V“. Это подтвердили результаты наших и зарубежных исследований», — рассказал сенатор.

Наконец, слухи о том, что вакцинация якобы может вызвать бесплодие — это выдумка. Исследования доказали, что прививка не влияет на фертильную функцию мужчин и женщин. А вот коронавирус как раз может вызвать бесплодие, особенно у мужчин, так как вирус воздействует на сперматозоиды, предупредил эксперт.