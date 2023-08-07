Общество 07 августа 2023, 18:37 Сенатор рассказала о технологиях профориентации в Москве Сенатор Святенко: технологии профориентации нужно чаще использовать для разных возрастов Фото: CoWomen / Pexels

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Технологии профориентации начали успешно использовать в Москве для граждан разных возрастов. Об этом АГН «Москва» рассказала представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По ее словам, люди изменили свое отношение к карьере. Они готовы менять сферу и место работы несколько раз в жизни. Это то, с чем сегодня работают специалисты службы занятости.

Люди стремятся к росту, интересным проектам, коллегам, у которых можно учиться, возникают новые направления и профессии, и новой нормой является смена места работы раз в пять–шесть лет. Инна Святенко

Сенатор уточнила, что система социальной поддержки Москвы доступна для представителей всех возрастных групп. Она также подчеркнула, что люди старшего поколения также могут быть новичками в профессии и получать возможность развиваться и приобретать новые навыки.

Важный момент — эти инструменты ориентированы на самые разные возрастные группы. Это и молодежь, выпускники, и женщины в декрете, и состоявшиеся специалисты в поисках новых траекторий, и люди предпенсионного возраста. Инна Святенко

Святенко добавила, что в профориентационное тестирование на базе флагманского центра «Моя карьера» уже включили около 200 инструментов, а наиболее популярные тесты доступны в онлайн-режиме.

Ранее сенатор объяснила важность обеспечения равного доступа к образованию.