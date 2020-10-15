Сенатор рассказал, почему возраст молодежи увеличили до 35 лет
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев пояснил, почему было принято решение увеличить возраст молодежи с 30 до 35 лет. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Он пояснил, что при составлении закона авторы рассматривали различные варианты, в том числе и опыт других стран. Предлагали увеличить границу и до 40 лет.
По словам Варфоломеева, решение связано с тем, что увеличилась продолжительность жизни в России, а также отодвинулся вход в социальную жизнь.
«Продлеваются сроки обучения (молодые люди в настоящее время стремятся получить не только среднее, и даже не только высшее образование, но и ученую степень), возраст вступления в брак тоже отодвигается», — пояснил он.