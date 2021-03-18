Сенатор рассказал о позитивных изменениях в Крыму за годы в составе России

Сенатор Сергей Цеков рассказал, как изменился Крым за семь лет в составе России. Парламентария процитировало РИА ФАН.

По словам Цекова, до 2014 года на полуострове все разрушалось. Детские сады и школы закрывались, исчезали фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры. Он напомнил, что за годы нахождения в составе Украины на полуострове построили всего одну дорогу, которая вела от аэропорта Бальбек до поселка Форос, где отдыхали лидеры Незалежной.

«После 2014 года произошли разительные перемены. Построен Крымский мост, аэропорт, трасса „Таврида“. <…> Все набережные за время пребывания Крыма в составе Украины или исчезли, или пришли в негодность. Сейчас идет их ремонт. <…> В Коктебеле состояние набережной улучшилось», — обратил внимание член Совфеда.