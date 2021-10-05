Сенатор рассказал, на что заложены средства в бюджете на следующие три года

Средства на ремонт школ и региональных дорог, а также на оздоровление реки Дон, заложены в федеральный бюджет на 2022–2024 годы. Об этом «Парламентской газете» рассказал сенатор Анатолий Артамонов.

Артамонов отметил, что главная задача на следующие годы — развитие экономики и повышение благополучия граждан. Значительное количество средств будет направлено регионам на ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений. Кроме того, бюджет предусматривает расходы на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон.

«Помимо этого, нашли отражение наши инициативы по софинансированию расходов регионов на капремонт зданий общеобразовательных организаций на 2022–2024 годы — по 66,9 миллиарда рублей ежегодно. А еще планируется подготовка специальной программы капитального ремонта школ, рассчитанной на пять лет, с приоритетом в части сельских школ», — добавил сенатор.