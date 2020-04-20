Сенатор рассказал, как пройдут майские праздники в этом году

Сенатор сообщила, что пока не ясно, какая обстановка ожидается на майские праздники. Все зависит от того, как будет развиваться сценарий распространения коронавирусной инфекции. Поэтому пока преждевременно строить планы.

«Если ситуация пойдет по положительному прогнозу, и можно будет давать послабления в режиме самоизоляции, то, я думаю, что и вопрос с переносом праздников сам по себе отпадет. В большинстве своем люди хотят выехать на природу и провести время с семьей не в самоизоляции. Не хотелось бы, чтобы праздники исчезли. Но давайте дождемся того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в нашей стране», — пояснила Святенко.

Она предположила, что решение касательно майских праздников может быть принято в конце апреля.

Напомним, на данный момент в России зафиксировано более 47 тысяч зараженных.