Сенатор раскритиковал призыв экс-депутата Рады к русскоязычным гражданам

Он уточнил, что на Украине большинство жителей говорят на русском языке и считают его родным. Поэтому Морозов уверен, что Фарион оскорбила своим высказыванием всю украинскую нацию.

«Это как раз тот случай, когда очень сложно провести границу между тем, что там, условно говоря, у тебя в паспорте или кем ты себя считаешь, и кем ты являешься на самом деле», — пояснил он свое мнение о жителях Украины.