Сенатор раскритиковал предложение создать sms-вызов скорой
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение создать систему sms-вызова скорой помощи. Об этом сообщил RT.
По его словам, во-первых, сразу начнется бум вызовов. Рязанский уточнил, что в такой ситуации нужно слышать голос пациента, чтобы определить, как он себя чувствует, и оценить, нужна ли именно скорая или все-таки неотложная помощь.
Также сенатор уточнил, что не все умеют писать sms-сообщения.
«Эсэмэску надо уметь писать. Кто-то ее умеет быстро писать, кто-то ее не умеет… Наверняка возникнет вопрос: ошибся адресом, как переспросить? Что теперь, диспетчер должен эту эсэмэску отправить обратно тому, кто написал?» — подчеркнул он.