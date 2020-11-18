Сенатор раскритиковал предложение создать sms-вызов скорой

По его словам, во-первых, сразу начнется бум вызовов. Рязанский уточнил, что в такой ситуации нужно слышать голос пациента, чтобы определить, как он себя чувствует, и оценить, нужна ли именно скорая или все-таки неотложная помощь.

Также сенатор уточнил, что не все умеют писать sms-сообщения.

«Эсэмэску надо уметь писать. Кто-то ее умеет быстро писать, кто-то ее не умеет… Наверняка возникнет вопрос: ошибся адресом, как переспросить? Что теперь, диспетчер должен эту эсэмэску отправить обратно тому, кто написал?» — подчеркнул он.