Сенатор Пушков высказался о главных вызовах для России в 2021 году

Член Совфеда, председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков рассказал о том, какие темы наиболее актуальны для России в 2021 году. Одним из главных вопросов он посчитал вакцинацию населения от коронавируса, сообщил сайт «Утро.ру».

Пушков заявил, что проблема коронавируса относится не только к России, но и ко всему миру. Проведение массовой вакцинации является приоритетным на данный момент.

Пандемия повлекла за собой кризис. По мнению Пушкова, задача власти — обеспечить рост благосостояния и уровня жизни людей.

«Многие потеряли работу, накопления, оказались на грани краха. Государство должно весной и летом предпринять серьезные усилия, чтобы придать экономике новый импульс и сделать все, чтобы улучшить социальное положение граждан. Это — ключевая задача», — добавил сенатор.

Отношения с Америкой также являются одной из важнейших тем. Выборы в США значительно пошатнули политическую ситуацию.

Сенатор посчитал, что диктатура социальных сетей — еще один важный вызов для России. Он считает, что информация превращается в оружие. Для решения данной проблемы необходимо развивать отечественную Сеть.