Сенатор Пушков рассказал об идее налогообложения крупных зарубежных IT-компаний

IT-гиганты, такие как Google или Facebook, зарабатывают миллиарды долларов в том числе и на российских пользователях, однако не облагаются налогами в РФ. Как решить эту проблему, рассказал «Парламентской газете» глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Действительно, тема, на наш взгляд, очень актуальная. Например, Google и Facebook за счет своей деятельности в России получают ежегодно более миллиарда долларов прибыли каждая, и эти доходы в России не облагаются налогами. С нашей точки зрения, это неправильно», — сказал сенатор.

Он отметил, что есть два варианта: ждать заключения международной конвенции, по которой налоги с IT-гигантов будут взимать вне зависимости от того, в какой стране они работают, или самостоятельно менять российское законодательство.

«Наша комиссия считает, что следует заняться разработкой национальных законов, не дожидаясь подписания международной конвенции. Для этого надо, чтобы Минфин и Федеральная налоговая служба начали готовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс, и мы готовы к такой работе активно подключиться. Что касается конвенции, то Россия, участвующая в ее разработке, может присоединиться к ней, когда она будет заключена и если она будет отвечать интересам нашей страны», — заключил Пушков.