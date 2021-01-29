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    29 января 2021, 16:55

    Сенатор Пушков рассказал о рабочей группе по борьбе с треш-стримами в РФ

    Полина Петрова

    Председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал о рабочей группе по борьбе с треш-стримами в России, пишет сайт URA.ru.

    По его словам, запрет на скандальные эфиры можно реализовать совместно с интернет-компаниями. Отмечается, что поводом для создания этой рабочей группы стали недавние происшествия, случившиеся во время трансляций. В их числе смерть девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова, выходящего в эфир под ником Reeflay.

    «Мы посчитали, что треш-стримы с элементами насилия, представляющие угрозу жизни и здоровью человека, унижающие человеческое достоинство должны быть запрещены как таковые. Некоторые призывают только к пассивной реакции — наказывать, когда преступление уже совершено», — уточнил Пушков.

    Он выразил несогласие с таким вариантом решения проблемы. Как считает член Совфеда, необходимо запретить сам жанр таких трансляций. Сенатор пояснил, что, организуя стрим, блогеры должны знать о предусмотренной законом ответственности.