Сенатор Пушков раскритиковал претензии США к России по вопросу импортозамещения

В Совфеде отреагировали на официальное заявление офиса сотрудника торгпредства Соединенных Штатов Кэтрин Тай, назвавшей проводимое Россией импортозамещение нарушением правил Всемирной торговой организации. По словам сенатора Алексея Пушкова, подобные заявления вызывают большие недоумения, написало «Утро.ру».

Сенатор не понимает суть претензий, поскольку США ввели в отношении России 92 вида санкций. На фоне таких ограничений американскому торгпреду не стоит рассуждать о нормах ВТО.

«О чем она, вообще, толкует?» — написал в своем Telegram-канале Пушков.

Ранее в администрации США заявили, что все импортозамещение с преференциями для производимых внутри страны товаров и услуг свидетельствует о стремлении России отойти от норм ВТО. По словам Кэтрин Тай, организации необходимо выработать ответные меры.