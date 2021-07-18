Сенатор Пушков предрек большие неприятности YouTube в России

У платформы YouTube в России могут быть большие неприятности в будущем. Об этом на своей странице в Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

«Компания (YouTube — прим. ред.) удалила с моего аккаунта сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры. Такой сюжет, видите ли, противоречит принципам сообщества. А навязывание — нет», — заявил политик.

Пушков обратил внимание, что если до конца года YouTube не откроет в России офис и не создаст юридическое лицо, то видеохостинг ждут «большие неприятности». При этом сенатор признался, то создал канал в Rutube.

«А если будет продолжать нарушать законы России, то очень большие [неприятности ждут]», — заключил Пушков.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее прокомментировал требование Европейского суда по правам человека признать в России однополые браки. В своем Telegram-канале он написал, что это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не как правовой институт. А еще суд пытается продвинуть установки и ценности европейской элиты.