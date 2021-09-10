Сенатор Пушков предложил Украине отправить войска в Афганистан вместо ДНР и ЛНР

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что если армия Украины действительно готова к любым задачам, как заявил секретарь СНБО, то вместо захвата ДНР и ЛНР им стоит отправиться в Афганистан. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Раз ей так неймется выполнять, не отправиться ли ей, скажем, в Афганистан? США там свои задачи не решили, самое место для Украины, рвущейся в НАТО, показать свою небывалую мощь», — написал сенатор.

Данилов при этом отметил, что Украина хотя и может, но не будет силой захватывать неподконтрольные территории. Пушков предположил, что на Украине, видимо, будут ждать, пока ДНР и ЛНР вернутся сами.

«Но сами они вернутся разве что тогда, когда „петух свистнет“, по выражению главы МИД Украины [Дмитрия] Кулебы. То есть никогда. Потому что петухи не свистят», — цитирует парламентария «Политика Сегодня».

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов ранее заявил, что украинская армия не только может захватить ДНР и ЛНР, но и в принципе готова выполнять любые задачи. Пушков предложил украинцам послать войска в Афганистан, чтобы отомстить за американцев.