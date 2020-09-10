Сенатор Пушков отметил сложное положение Евросоюза

«Греческий Лесбос, где скопились до 40 тысяч человек, прибывших с Ближнего Востока через Турцию, сильно перегружен. Мигранты требуют отправить их туда, где им будут хорошо платить за безделье», — написал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

Он напомнил, что европейские страны еще не отошли от первой волны коронавируса. Парламентарий допустил, что падение ВВП в этом году может составить 8-9%. По его мнению, в лучшем положении окажутся те государства, которым хватит решимости закрыть свои границы.

«Но это — очередной удар по либеральным принципам Евросоюза, а значит — по ЕС как таковому», — констатировал Пушков.