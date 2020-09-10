Сенатор Пушков отметил сложное положение Евросоюза
Сенатор Алексей Пушков в свое телеграм-канале отметил, что крупной проблемой для ЕС остается нависающая над Европой волна мигрантов. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Греческий Лесбос, где скопились до 40 тысяч человек, прибывших с Ближнего Востока через Турцию, сильно перегружен. Мигранты требуют отправить их туда, где им будут хорошо платить за безделье», — написал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.
Он напомнил, что европейские страны еще не отошли от первой волны коронавируса. Парламентарий допустил, что падение ВВП в этом году может составить 8-9%. По его мнению, в лучшем положении окажутся те государства, которым хватит решимости закрыть свои границы.
«Но это — очередной удар по либеральным принципам Евросоюза, а значит — по ЕС как таковому», — констатировал Пушков.