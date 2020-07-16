Сенатор прокомментировал идею штрафа в 50 тысяч рублей для шумных соседей
Валерий Рязанский, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, в беседе с RT оценил идею штрафа для шумных соседей в размере до 50 тысяч рублей. Он считает, что эта инициатива, скорее всего, не найдет поддержки.
Сенатор отметил, что штрафные санкции являются крайними мерами в борьбе с такими нарушителями, и размер штрафов — дело крайне относительное.
«Размер штрафных санкций — дело относительное. Но надо ли поднимать до 50 тысяч — не знаю, сомневаюсь, что поддержат такую инициативу. Я думаю, что предельная сумма до 10 тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное», — пояснил Рязанский.