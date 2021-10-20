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    20 октября 2021, 16:03

    Сенатор предупредил о планах оппонентов дестабилизировать ситуацию в РФ

    Член Совфеда Климов сообщил о намерении Запада дестабилизировать ситуацию в России

    Артур Блянихов

    Член Совфеда Андрей Климов предупредил, что зарубежные оппоненты РФ планируют активно использовать цифровые платформы и виртуальное пространство для дестабилизации политической системы в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Дни.ру» отметили слова Климова о том, что члены профильной комиссии Совфеда понимают всю серьезность проблем и вызовов, которая связана с влиянием соцсетей и цифровых гигантов, а также с попытками деструктивного использования киберпространства. Он напомнил, что за минувшие четыре года был разработан и принят целый ряд законов, которые позволяют избежать негативных последствий от подобных процессов.

    «Мы также отмечаем значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа российского государства и общества на существующие вызовы», — добавил парламентарий.