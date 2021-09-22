Сенатор предложил передать часть функций органов опеки в России полицейским

Сенатор Елена Мизулина представила новую концепцию совершенствования семейного законодательства в России — пакет поправок к Семейному кодексу. С документом ознакомился «Коммерсант».

Среди предложений, которые внесла сенатор, есть те, которые касаются работы органов опеки. Их предлагается лишить некоторых полномочий по части изъятия детей из семей. Такие функции хотят передать правоохранителям и только им. Однако конкретного списка ситуаций, в которых допускается временное изъятие детей, в документе не представлено.

В целом новая концепция состоит из 77 предложений. В них входят меры по защите детей от опасных обстоятельств, семейно-правовая ответственность, защита детей-сирот и общие вопросы семейно-правового регулирования.

Одно из главных предложений состоит именно в том, чтобы изъятие ребенка, даже временное, стало исключительно крайней мерой. В случае, если опека подозревает какие-то нарушения, она должна будет просто сигнализировать об этом полиции. Автор проекта считает, что в современном мире полиция более аккуратно действует, чем опека, вокруг работы которой в стране достаточно споров и судов.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов. Но она отметила: в том, что касается помощи семьям, нужны уточнения — что именно требуется в каждом случае. Также Альшанская не уверена, что вопросы изъятия детей нужно передавать полицейским. Она считает, что у правоохранителей просто в силу их работы взгляд заточен на преступления, и можно получить ряд административных дел в отношении родителей.

Мизулина уточнила, что некоторые вопросы пока еще открыты и будут обсуждаться с экспертами. В том числе, с психиатрами и криминалистами. Они рассмотрят конкретные случаи и решат, что из них можно вынести в поправки. Мизулина считает, что работа над концепцией продлится как минимум всю осень.