facebook_pixel
    22 сентября 2021, 03:10

    Сенатор предложил передать часть функций органов опеки в России полицейским

    Ирэна Вороник

    Сенатор Елена Мизулина представила новую концепцию совершенствования семейного законодательства в России — пакет поправок к Семейному кодексу. С документом ознакомился «Коммерсант».

    Сенатор предложил передать часть функций органов опеки в России полицейским

    Среди предложений, которые внесла сенатор, есть те, которые касаются работы органов опеки. Их предлагается лишить некоторых полномочий по части изъятия детей из семей. Такие функции хотят передать правоохранителям и только им. Однако конкретного списка ситуаций, в которых допускается временное изъятие детей, в документе не представлено.

    В целом новая концепция состоит из 77 предложений. В них входят меры по защите детей от опасных обстоятельств, семейно-правовая ответственность, защита детей-сирот и общие вопросы семейно-правового регулирования.

    Одно из главных предложений состоит именно в том, чтобы изъятие ребенка, даже временное, стало исключительно крайней мерой. В случае, если опека подозревает какие-то нарушения, она должна будет просто сигнализировать об этом полиции. Автор проекта считает, что в современном мире полиция более аккуратно действует, чем опека, вокруг работы которой в стране достаточно споров и судов.

    Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская одобрила часть предложенных пунктов. Но она отметила: в том, что касается помощи семьям, нужны уточнения — что именно требуется в каждом случае. Также Альшанская не уверена, что вопросы изъятия детей нужно передавать полицейским. Она считает, что у правоохранителей просто в силу их работы взгляд заточен на преступления, и можно получить ряд административных дел в отношении родителей.

    Мизулина уточнила, что некоторые вопросы пока еще открыты и будут обсуждаться с экспертами. В том числе, с психиатрами и криминалистами. Они рассмотрят конкретные случаи и решат, что из них можно вынести в поправки. Мизулина считает, что работа над концепцией продлится как минимум всю осень.