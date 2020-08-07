Сенатор пообещал, что денег на выплаты детям хватит для всех семей

Член Совфеда Валерий Рязанский пообещал, что денежных средств хватит на детей из каждой семьи, которой положены выплаты.

Правительство России увеличило финансирование регионов для выпалят семьям с детьми от трех до семи лет. На эти цели было выделено 18,4 миллиарда рублей. Средства получат 714 тысяч детей со всей страны, пишет ИА Nation News.

По словам Рязанского, способ подсчета тех, кому нужно выделить деньги крайне прост. В случае, если случаются какие-либо расхождения официальных цифр с настоящими, перечисляются дополнительные средства, либо избыток остается в казне.