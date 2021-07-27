Сенатор поделился ожиданиями от переговоров РФ и США в Женеве

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с RT предстоящие переговоры России и США по стратегической стабильности, которые состоятся в Женеве.

«Есть ожидание, что пройдет процесс переговоров, что в принципе и американская сторона настроена на разрешение той напряженности, которая имеется в наших отношениях, в международных отношениях», — сказал сенатор.

По его словам, тема для разговора у сторон имеется обширная, поскольку надо найти компромиссные решения в ряде вопросом. Это касается и борьбы с терроризмом, и кибербезопасности, и климата, и прочих областей.

«Сам по себе разговор — это уже хорошо, потому что до этого разговора на протяжении многих лет не было», — добавил парламентарий.