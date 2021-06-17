Сенатор поддержал идею вернуть в школы уроки вождения

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сочла хорошей идею вернуть уроки вождения в школы. Об этом сообщил RT.

Она полагает, что это «повысит культуру вождения и пешеходов».

«Я считаю, это все-таки убережет от формальных автошкол, и есть возможность именно за школьной партой получить специальные знания и пройти на соответствующем оборудовании обучение, а потом сдать на водительское удостоверение», — подчеркнула Гумерова.

Также сенатор добавила, что возможность сдачи на права может вызвать у школьников «неформальный интерес» к обучению.