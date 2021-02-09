Сенатор поддержал идею с ограничением экспорта древесины

Председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обсудил с «Парламентской газетой» предложение Минпромторга ограничить экспорт древесины и древесно-стружечных плит (ДСП).

Сенатор счел идею ведомства своевременной. По его мнению, она поможет решить проблему с нехваткой сырья, с которой столкнулись мебельные фабрики.

«Безусловно, потому что система позволяет отследить движение древесины от делянки до конечного потребителя. Соответственно, закон поможет видеть, куда уходит дерево, где перерабатывается», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, появится единая информсистема госучета, куда попадут все лесные территории и предприятия, перерабатывающие древесину.