Сенатор: перенос учебного года вреден для учеников
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс уверен, что начало учебного года не следует переносить, так как из-за этого придется ускорять изучение школьной программы. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он считает, что гораздо лучше начать учебный год вовремя с соблюдением всех мер профилактики. Также Кресс уверен в эффективности вакцины против коронавируса, которая поможет избежать распространения инфекции.
«Если отложить на месяц, это в первую очередь отрицательно скажется на детях. Потому что тогда надо либо гнать школьную программу в ускоренном режиме, либо „зайти“ на летние каникулы на будущий год», — пояснил Кресс.