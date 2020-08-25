Сенатор: перенос учебного года вреден для учеников

Он считает, что гораздо лучше начать учебный год вовремя с соблюдением всех мер профилактики. Также Кресс уверен в эффективности вакцины против коронавируса, которая поможет избежать распространения инфекции.

«Если отложить на месяц, это в первую очередь отрицательно скажется на детях. Потому что тогда надо либо гнать школьную программу в ускоренном режиме, либо „зайти“ на летние каникулы на будущий год», — пояснил Кресс.