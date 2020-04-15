Сенатор оценил перенос Дня окончания Второй мировой войны

«У нас в России один День Победы. Это 9 мая 1945 года, и „разбавлять“ его было бы неразумно. А вот отпраздновать день окончания Второй мировой войны в качестве дня воинской славы русского оружия — вполне оправданная вещь», — отметил Карасин.

Сенатор уточнил, что фронтовики попросили изменить дату окончания Второй мировой войны и назначить 3 сентября Днем воинской славы.

«К Дням воинской славы в нашей истории относятся победы Александра Невского на Чудском озере, Петра I под Полтавой, Куликовская битва, победа под Сталинградом. Справедливость должна быть восстановлена. Мы должны отдать долг памяти героизму наши отцов и дедов, которые воевали и победили. 3 сентября пробито на той медали, на передней стороне которой изображен Сталин и надпись „Победа над Японией“. А на второй стороне — дата 3 сентября», — добавил заместитель председателя.

По его мнению, формат празднования 9 мая может измениться из-за коронавируса.

«Надо больше думать о результатах следующего дня и оградить наш народ от злой эпидемии. Эту битву мы тоже выиграем. И когда зараза пойдет на спад — тогда можно подумать над адекватными датами проведения парада. Праздник в душе у нас будет и 9 мая, и весь оставшийся юбилейный год. А формы празднования мы должны обсудить несколько позже», — подчеркнула Карасин.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон о переносе даты воинской славы России. Теперь День окончания Второй мировой войны будут отмечать 3 сентября.