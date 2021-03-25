Сенатор оценил новые правила регистрации в соцсетях

Сенатор Валерий Рязанский прокомментировал новые правила регистрации в социальных сетях, которые готовит Роскомнадзор. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что согласно проекту, при регистрации необходимо будет вводить паспортные данные. Рязанский считает это адекватной мерой, которая необходима, например, для привлечения к ответственности за незаконный контент.

«Когда ты фактически выходишь в мир информационного общения, здесь тоже должна быть персональная ответственность, а значит, и персональный документ, закрепляющий эту ответственность», — заключил сенатор.