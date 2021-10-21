Сенатор отреагировал на предложение Милонова о психологическом тестировании для учащихся

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ответила на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что надо регулярно проводить в школах психологическое тестирование для учеников. По словам сенатора, здесь должен быть разработан комплексный подход. Об этом написал RT.

«Я бы сказала, что отслеживать динамику здоровья учащихся, в том числе и психологического, это наша обязанность. Безусловно, здесь должен быть комплексный подход. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас пока недостаточно и компетенции, и комплексного подхода для точной оценки. Мы должны понимать, как ребенок ведет себя в соцсетях, мы должны опрашивать родителей, анкетировать детей и вести наблюдение за поведением ребенка в коллективе. Тема эта, безусловно, важная. Мы должны за этим следить, не нарушая при этом личного пространства и не обижая», — сообщила сенатор.

Она добавила, что сперва необходимо делать не просто психологическое тестирование, а поставить задачу подготовки специализированных кадров. На ее взгляд, это должна быть программа, которая охватывает учеников с первого по 11 классы. Здесь должны проводить работу не только педагоги и психологи, но и родители школьников.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить регулярные психологические тестирования для учащихся в России.