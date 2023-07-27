Общество 27 июля 2023, 10:05 Сенатор от Тульской области Игорь Панченко умер на 61-м году жизни Правительство Тульской области: на 61-м году жизни скончался сенатор Игорь Панченко Совет Федерации ФС РФ / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Член Совета Федерации Игорь Панченко, который был представителем от Тульской областной думы, умер 26 июля на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Губернатор региона Алексей Дюмин выразил слова соболезнования родным и близким политика, сообщили в пресс-службе правительства области.

Панченко долгие годы возглавлял одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона.

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«В верхней палате парламента он представлял интересы Тульской области, до этого являлся председателем Тульской областной Думы», — написали в пресс-службе.

За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд Игорь Владимирович удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ», а также награжден орденами Почета и Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени, медалями «За вклад в наследие народов России» и «100 лет профсоюзам России».

Жители Тульской области также выразили слова соболезнования близким сенатора. Под публикацией о смерти Панченко в соцсети «ВКонтакте» они отметили, что он был хорошим человеком.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы, Игорь Панченко в последнее время долго болел. О месте и времени прощания с сенатором сообщат позже.