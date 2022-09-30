Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал присоединение новых территорий | 360°

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Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал присоединение новых территорий

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Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о присоединении новых территорий — абсолютно справедливое. Об этом в разговоре с RT сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что это событие — воссоединение исконно русских территорий, которого ждали местные жители.

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«Это абсолютно правильное и честное решение и по отношению к тем жителям, которые проголосовали на референдуме за вхождение этих республик в состав России, и по отношению к гражданам России… Поэтому все очень правильно и справедливо», — заявил Цеков.

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