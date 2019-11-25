  • Сенатор от Крыма рассказал, почему украинцы отвергают изменения на полуострове

    25 ноября 2019, 13:19

    Ольга Ситникова

    Член Совета Федерации и сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинцам психологически сложно воспринимать масштабные строительные проекты, сообщило РИА ФАН.

    По мнению Цекова, большая часть граждан Украины попадает под информационное влияние государственных СМИ. Кроме тех, кто по российским каналам узнает о масштабных переменах, или видит положительные изменения в Крыму, приезжая туда лично.

    «Людям рассказывают небылицы об удручающей ситуации в Крыму, экономике, социальной сфере. Об этом на Украине также говорят националисты, и „представители“ так называемой Автономной Республики Крым (выдуманный Киевом мифический орган власти, который не обладает никакими полномочиями и носит чисто идеологический характер. — Прим. ФАН). Вот эти люди говорят, что в Крыму ужасные условия, что, конечно же, не соответствует действительности», — отметил Цеков.

    Сенатор убежден, что украинцы страдают от тотальной информационной атаки. По его словам, даже политики Украины мало знают об изменениях в Крыму.

    «На Украине не привыкли к таким стройкам. Они видят, что у них все разрушается — они живут в этих условиях. Украинцы, видя плачевное собственное состояние, переносят его на Крым. Это действительно так. Им психологически тяжело», — подчеркнул Цеков.