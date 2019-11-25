Сенатор от Крыма рассказал, почему украинцы отвергают изменения на полуострове

По мнению Цекова, большая часть граждан Украины попадает под информационное влияние государственных СМИ. Кроме тех, кто по российским каналам узнает о масштабных переменах, или видит положительные изменения в Крыму, приезжая туда лично.

«Людям рассказывают небылицы об удручающей ситуации в Крыму, экономике, социальной сфере. Об этом на Украине также говорят националисты, и „представители“ так называемой Автономной Республики Крым (выдуманный Киевом мифический орган власти, который не обладает никакими полномочиями и носит чисто идеологический характер. — Прим. ФАН). Вот эти люди говорят, что в Крыму ужасные условия, что, конечно же, не соответствует действительности», — отметил Цеков.

Сенатор убежден, что украинцы страдают от тотальной информационной атаки. По его словам, даже политики Украины мало знают об изменениях в Крыму.

«На Украине не привыкли к таким стройкам. Они видят, что у них все разрушается — они живут в этих условиях. Украинцы, видя плачевное собственное состояние, переносят его на Крым. Это действительно так. Им психологически тяжело», — подчеркнул Цеков.