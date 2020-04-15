Сенатор от Крыма отреагировал на обращение депутата из Норвегии
Цеков подчеркнул, что жители Крыма привыкли к испытаниям, которые выпали на их долю за последние шесть лет.
«Коронавирус — одно из них. Пока мы успешно справляемся. <…> Выполняем все указания на федеральном и республиканском уровнях», — сказал сенатор, указав на дисциплинированность крымчан в этом плане.
Крымский парламентарий не стал давать прогнозов насчет развития ситуации по коронавирусу на полуострове.
«Как будет дальше, жизнь покажет», — заключил он.
Видеообращение к крымчанам записал депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер. Он заявил, что «никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись».
В Крыму, по последним данным, 34 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии полностью поправились 12 человек. Случаев с летальным исходом в регионе нет. В Севастополе восемь заболевших и двое выздоровевших. Всех, кто прибывает на полуостров, отправляют в 14-дневную самоизоляцию.