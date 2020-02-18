Сенатор от Крыма не одобрил идею Авакова о жителях ЛНР и ДНР

Цеков посчитал инициативу Авакова возмутительной. Он назвал украинского министра аморальной личностью.

«Сам закон очень оскорбительный, потому что вопрос в том, кто вообще является коллаборантом на Украине. Там правильнее называть коллаборантами тех, кто организовал переворот на майдане в Киеве, тех, кто пошел на поводу у американцев и других зарубежных сил, тех, кто поддерживал государственный переворот против своего народа и России. Под воздействием этих сил они развязали войну на территории Донбасса», — заметил член Совфеда.

Политик убежден, что Украина предала Донбасс, а предателем можно назвать и самого Авакова.

«Жители Донбасса, которые там живут и работают, защищают наше единое великое отечество. Они защищают и Украину, и Россию. Аваков в этой ситуации — личность, которая войдет в историю как зловещая фигура. Он продолжает сеять конфликты на территории Украины», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, власти Украины «могут принять какой угодно закон», однако позже его отменят.