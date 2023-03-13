Общество 13 марта 2023, 17:12 Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала новую стратегию обороны Британии

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Несмотря на выделение дополнительных пяти миллиардов фунтов стерлингов и слова об обновлении, оборонная стратегия Британии осталась прежней. Об этом RT рассказала сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она заявила, что на дополнительные средства собираются восполнить запасы снарядов и модернизировать ядерный арсенал. Но это не станет для государства спасением. Особенно, если начнется ядерная война, начало которой англичане провоцируют, спонсируя Украину.

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«Обновленная стратегия обороны Великобритании ничем не обновилась», — сказала Ольга Ковитиди.

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