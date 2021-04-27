Сенатор объяснил, почему россияне поменяли планы на майские праздники

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом Superjob, 18% россиян изменили свои планы на майские праздники после указа президента Владимира Путина об увеличении числа выходных. Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал причину такой реакции граждан, сообщило радио Sputnik.

Не стали корректировать свои расписание на дни отдыха 70% респондентов. Как считает сенатор, такая статистика обусловлена многообразием форм занятости.

«Сейчас форм трудовых взаимоотношений очень много, появились самозанятые, появились дистанционные формы занятости, большое количество малых, средних предприятий, статистика становится более пестрой», — подчеркнул Рязанский.

По его словам, планы не могли измениться у людей, которые вынуждены продолжать работать по графику. Речь идет о тех, кто трудится в больницах и детских учреждениях, машинистах, работниках метрополитена. Также есть профессии, для представителей которых выходные дни становятся временем повышенной нагрузки и возможностью подзаработать.

«Это могут быть таксомоторы, люди, которые работают в системе обслуживания и в системе, например, сервиса, особенно тех территорий, куда планируют ехать туристы», — отметил специалист.

Он призвал россиян быть осторожными во время отдыха и снизить число контактов, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.