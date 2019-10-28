Сенатор объяснил, как санкции могут повлиять на игорную зону в Крыму

Появление игорной зоны в Ялте должно положительно сказаться на привлечении туристов и отдыхающих. Но из-за санкций часть состоятельных гостей может отказаться от визита на полуостров. Такое мнение «360» высказал сенатор от республики и председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков.

Он напомнил, что сама идея строительства подобной зоны обсуждается уже пять лет. Это должна быть современная игровая зона.

«Это повышение бюджета республики, развитая инфраструктура соответствующая. Так что все цивилизованно, все в рамках. Нормально, если появится такой объект», — заметил Цеков.

По словам сенатора, никаких сложностей в связи с появлением игровой зоны возникнуть не должно. Трудности могут возникнуть лишь с приездом состоятельных туристов.

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«Проблемы могут быть только в одном: поскольку Крым находится под санкциями, это может ограничить приток тех людей, а это должны быть состоятельные люди, которые могут приезжать в Крым. Никаких других препятствий, особых сложностей для Крыма и Ялты не вижу», — заключил Сергей Цеков.

Игорная зона «Золотой берег» должна появиться в районе поселка Кацивели недалеко от Ялты. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.