Сенатор назвал условие, при котором четырехдневка будет выгодна работнику

Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал условие, при котором четырехдневная рабочая неделя будет выгодна для сотрудника, написал «ФедералПресс».

Минтруд собирается рассмотреть идею о сокращении рабочей недели. По мнению Рязанского, в этой инициативе важен вопрос изменения или сохранения зарплаты.

«Если работодатель готов сохранить заработную плату за сокращенные рабочие часы. Я считаю, что сотрудник будет только рад такому исходу», — подчеркнул сенатор.

В настоящий момент тема четырехдневки еще подлежит согласованию. Рязанский отметил, что человек сможет за меньшее время получать ту же заработную плату или больше, если работодатель будет готов ее увеличить. При этом сотруднику необходимо повышать квалификацию и проявлять большую активность.