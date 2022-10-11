Евросоюз останется в проигрыше от конфликта на Украине | 360°

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Viber Евросоюз останется в проигрыше от конфликта на Украине Сенатор Джабаров: англосаксы засели на вершине горы и смотрят, как внизу дерутся европейцы РИА Новости

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От конфликта на Украине могут выиграть только две страны — это Великобритания и США. Такое мнение в беседе с «360» высказал сенатор Совета Федерации РФ от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

«В выигрыше от конфликта на Украине остаются только две страны — это Великобритания и США. Как обычно англосаксы засели на вершине горы и смотрят как внизу дерутся европейцы. А в качестве пушечного мяса используется Украина», — заявил Джабаров.

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По его словам, вся экономика Западной Европы шатается с учетом кризиса, который «они сами себе устроили».

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«Бесконечные поставки Украине оружия обескровили многие Европейские страны. Украина — это как топка, в которую постоянно бросают дрова, они прогорают, требуют новые. Неужели непонятно, что Россия обладает таким оружием, которое может уничтожить любое средство ПВО. Надо только время, приноровится, найти слабые места противника», — отметил сенатор.

Он обратил внимание, что Европа катится к итогу, как в 1945 году, в конце Второй мировой войны.

«Европа теряет свою экономику. Во имя чего? Во имя неонацистского режима на Украине? Ради того, чтобы угодить своему вашингтонскому старшему брату или британскому лидеру? Я думаю, что это очень опасная тенденция. Это как в мультфильме, когда крысы идут и падают в обрыв, но продолжают движение, как завороженные. Так и Европа. А американцы, как обычно поднимаются за счет конфликтов и войн», — резюмировал Джабаров.

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