Сенатор Морозов усомнился в эффективности антикоррупционного флешмоба на Украине

«Истории известна масса всяких примеров и разных вариантов борьбы с коррупцией, где-то более успешных, где-то менее успешных», — напомнил парламентарий.

По его мнению, идея Зеленского не поможет современной Украине, поскольку в борьбе с коррупцией нужно одновременно развивать экономику и поднимать социальные стандарты, а у Киева это не очень получается. При этом не стоит забывать и о высоком уровне коррупции в Незалежной, что признают даже в Европе и говорят об этом украинским партнерам прямо.