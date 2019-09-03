Сенатор Морозов оценил заявление Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство осудило Джонсона из-за заявления о Второй мировой войне Подробнее

«Именно со слов знаменитого Невилла Чемберлена (премьер-министр Великобритании в 1937–1940 годах — прим. ред.) — „я привез вам мир“ — после „мюнхенского сговора“ по расчленению Чехословакии можно датировать начало Второй мировой войны», — напомнил сенатор.

По его словам, это была политика удовлетворения Гитлера, которую проводила Великобритания вместе со своими союзниками. Что касается СССР, то это было единственное государство в Европе, которое выступило против «мюнхенского сговора», где Лондон был главным игроком. Таким образом, весь мир в то время играл против Советского Союза, в частности европейские страны, пытавшиеся натравить Гитлера на Москву.

«И если кому и каяться, то это Джонсону за своего тогдашнего премьера и за многих других политиков, которые играли на руку Гитлеру», — заметил сенатор.