Сенатор Морозов оценил присланное гражданкой КНР письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды
Член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов обсудил с RT присланное гражданкой Китая Ши Хун письмо в рамках проекта #Почта Победы.
Парламентарий отметил важность того, что люди из разных стран проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя российских ветеранов c предстоящим 75-летием Дня Победы.
«Это принципиально важно в контексте того, что мир устроен не так, как кажется тем, кто пытается фальсифицировать правду о Второй мировой войне», — обратил внимание сенатор.