Сенатор Морозов оценил присланное гражданкой КНР письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды

Парламентарий отметил важность того, что люди из разных стран проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя российских ветеранов c предстоящим 75-летием Дня Победы.

«Это принципиально важно в контексте того, что мир устроен не так, как кажется тем, кто пытается фальсифицировать правду о Второй мировой войне», — обратил внимание сенатор.