    04 марта 2020, 20:09

    Сенатор Морозов оценил присланное гражданкой КНР письмо в рамках проекта #ПочтаПобеды

    Артур Блянихов

    Член Комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов обсудил с RT присланное гражданкой Китая Ши Хун письмо в рамках проекта #Почта Победы.

    Парламентарий отметил важность того, что люди из разных стран проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя российских ветеранов c предстоящим 75-летием Дня Победы.

    «Это принципиально важно в контексте того, что мир устроен не так, как кажется тем, кто пытается фальсифицировать правду о Второй мировой войне», — обратил внимание сенатор.