Сенатор Морозов: Москва должна адекватно отреагировать на притеснение российских журналистов в Эстонии

Парламентарий заметил, что преследование российских журналистов — это политический враждебный выпад, на который следует ответить адекватно, дабы не создавать прецедент для других стран. Морозов напомнил, что Россия обладает разными рычагами.

Например, можно лишить аккредитации журналистов британских или эстонских СМИ. Другой вариант, предложенный в свое время сенатором — объявить персоной нон-грата всех эстонских чиновников, которые имеют отношение к притеснению представителей российских СМИ.

«Как правило, зеркальные меры: запретят источник у нас — источник британский запретят на территории РФ, если вышлют журналистов — будет адекватная реакция с нашей стороны. <…> Симметричность ответа не в том, чтобы продемонстрировать свою непреклонность, а чтобы показать, что такие действия не останутся без ответа», — констатировал член Комитета Совфеда по международным делам.