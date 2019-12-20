Сенатор Леонов рассказал об ответственности чиновников за оскорбления

Парламентарий напомнил, что у отношений граждан с чиновниками большая история. С одной стороны люди, критикующие власть и ситуацию в стране, иногда переходят этические нормы. А с другой — чиновники, которые не всегда выражаются вежливо и цензурно. Некоторые из них, по словам Леонова, считают, что им позволено больше, нежели рядовым гражданам. Сенатор подчеркнул, что это не так.

«Закон не принимается, поскольку чиновникам не хочется нести уголовную ответственность, платить огромные штрафы, лишаться должности за оскорбления граждан», — пояснил член Комитета Совфеда РФ по социальной политике.