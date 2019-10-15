  • Сенатор Кутепов попросит сохранить туристические проекты в Приморском крае

    15 октября 2019, 12:39

    Артур Блянихов

    Председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратил внимание на проблемы, с которыми столкнулись получатели дальневосточного гектара при использовании земель в туристических целях. Сенатора процитировала «Парламентская газета».

    По данным издания, в Приморском крае на полученных землях началась реализация проекта «Лесная школа Вероники». Он направлен на познание природы взрослыми и детьми и предполагает размещение поселения «Лесное», где будет 50 дворов. Эти проекты представили в Москве на Днях Дальнего Востока. Они получили одобрение.

    Однако позже возникли проблемы. Участки не получается использовать для намеченных целей, так как власти корректируют правила застройки и землепользования.

    В случае с «Лесной школой Вероники» назначение земель могут поменять и предусмотреть там зону озеленения или природную зону. Другой проект с размещением 50 дворов также может пострадать. Эта зона может уйти под лесопарки.

    Отмечается, что Кутепов направит главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову запрос с просьбой сохранить реализацию упомянутых проектов.