Сенатор Кутепов попросит сохранить туристические проекты в Приморском крае

По данным издания, в Приморском крае на полученных землях началась реализация проекта «Лесная школа Вероники». Он направлен на познание природы взрослыми и детьми и предполагает размещение поселения «Лесное», где будет 50 дворов. Эти проекты представили в Москве на Днях Дальнего Востока. Они получили одобрение.

Однако позже возникли проблемы. Участки не получается использовать для намеченных целей, так как власти корректируют правила застройки и землепользования.

В случае с «Лесной школой Вероники» назначение земель могут поменять и предусмотреть там зону озеленения или природную зону. Другой проект с размещением 50 дворов также может пострадать. Эта зона может уйти под лесопарки.

Отмечается, что Кутепов направит главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову запрос с просьбой сохранить реализацию упомянутых проектов.