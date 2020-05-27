Сенатор Круглый: тестирование на антитела поможет изучить иммунитет к коронавирусу

Круглый уточнил, что исследование «носит как теоретический, так и сугубо практический характер».

«Науке пока неизвестен вопрос о том, какой иммунитет у населения формируется при этой инфекции, насколько он стойкий, у какого количества людей, которые перенесли заболевание, он появился. Это касается как тех, кто перенес болезнь в легкой форме или тяжелой форме, так и тех, у кого она прошла бессимптомно. Бессимптомных носителей в нашей стране довольно много, по разным данным, около 30-40 процентов. Кроме того, необходимо понять, как формируется иммунитет у отдельных групп людей, например у групп риска. К ней относятся врачи и те, кто так или иначе общаются с больными коронавирусом», — отметил сенатор.

По его словам, тестирование поможет «выявлять тех, кто имеет напряженный иммунитет к вирусу, и использовать их в качестве доноров плазмы, чтобы лечить больных».

Круглый добавил, что исследование позволит определить необходимость вакцинации.

«Относительно коронавируса мы еще находимся в стадии накопления информации, в том числе по ее контагиозности, то есть по тому, насколько она заразна. Чем больше инфекция контагиозна, тем больший процент населения должен иметь иммунитет, чтобы не было допущено ее распространение», — заметил врач.

Он убежден, что тестирование на антитела нужно провести «и в регионах, потому что у нас большая страна, разные группы населения как по национальным признакам, так и по генетическим особенностям». По мнению Круглого, тесты должны быть бесплатными.

«Но хорошо, что хотя бы в Москве пока проводят, потому что это мегаполис, в котором проживает огромное количество людей, и здесь все-таки фиксируется больше зараженных, чем в других городах. В регионах с маленькой плотностью населения, понятно, что инфекция не будет распространяться с такой быстротой, поэтому именно для столицы это тестирование наиболее важно», — заключил сенатор.